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В Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по полицейским

Предварительно, пострадали четверо полицейских, один террорист тяжело ранен, двое - убиты, пост ГИБДД был подорван.
Елизавета Кондрикова 2024-04-29 00:32:23
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Неизвестные открыли огонь по сотрудникам ГИБДД в поселке Мара-Аягъы Карачаево-Черкесии, местные жители в чатах сообщили о звуках стрельбы и взрывах.

Предварительно, по информации местных, которые прибыли на место стрельбы, пострадали четверо полицейских. Один из боевиков тяжело ранен, двое террористов убиты, пишет Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что в районе поста ГИБДД слышались автоматные очереди, неизвестные также подорвали здание полицейского поста. Местные чаты делятся видеозаписями с моментом стрельбы, на них также виден раненый человек, предположительно, террорист, напавший на пост.

Официальной информации на данный момент нет, задержать преступников пока не удалось.

Ранее подобный эпизод с нападением на полицейских в регионе произошел в понедельник 22 апреля, происшествие произошло в Карачаевске. В результате стрельбы двое полицейских скончались, еще один получил ранения.

 

#стрельба #Карачаево-Черкесия #полиция #пострадавшие #ГИБДД
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