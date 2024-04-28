Взрыв боеприпаса унес жизни 20 военнослужащих на базе в Камбодже

На военной базе в юго-восточной части Камбоджи произошел взрыв боеприпаса, в результате погибли 20 военнослужащих. Об этом сообщил в соцсетях камбоджийский премьер Хун Манет.

В результате происшествия, на военном объекте обрушились четыре здания - три склада и мастерская. Кроме того, повреждения получили несколько единиц автотранспорта и 25 жилых домов в близлежащей деревне, передает газета The Guardian.

Как сообщает газета, высокая температура воздуха в странах Юго-Восточной Азии (средняя температура - 39 градусов - прим.ред.) зачастую приводит к ухудшению стабильности взрывчатых веществ в течение определенного периода времени. А это, в свою очередь, чревато тем, что один небольшой взрыв может вызвать пожар и цепную реакцию.Однако жаркий климат не может привести к детонации боеприпаса.

Ранее сообщалось о взрыве боеприпаса на территории Королевского артиллерийского завода в Уэльсе. При этом не уточняется точная причина происшествия.