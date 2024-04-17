Взрыв произошел в Уэльсе на Королевском артиллерийском заводе

Взрыв произошел в Уэльсе на заводе по производству боеприпасов, принадлежащем британской компании Bae Systems, сообщает Independent.
B крупнейшей оборонной фирме Великобритании сообщили, что инцидент произошел на ее площадке в Гласкоеде в среду утром.
Никто не пострадал. В связи со взрывом на заводе начато расследование.
«Мы можем подтвердить, что сегодня утром на нашем предприятии Glascoed в Уэльсе произошел инцидент», - сказала представитель компании.
По ее словам, на предприятии немедленно ввели в действие специальные протоколы безопасности. На завод прибыли аварийные службы.
Деревня Гласкоед находится в Монмутшире, в Юго-Восточном Уэльсе. Это место в основном ассоциируется с Королевским артиллерийским заводом.
По предварительным данным, взрыв раздался внутри здания на территории предприятия, сообщает Радио Sputnik.
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