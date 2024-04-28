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Уровень воды в реке Ишим под Тюменью вырос почти на метр

Уровень воды на 6:00 мск составляет 1208 сантиметров.
Глеб Владовский 2024-04-28 07:14:39
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние три дня вырос почти на один метр. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, за последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров, в связи с чем ведутся работы по укреплению федеральной трассы Р-402.

«Из-за этого движение на участке затруднено. Со стороны Омска собралась пробка. В ближайшие несколько дней работы продолжатся», - приводит его слова RT.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум, поднявшись на 54 сантиметра.

#Тюменская область #Паводки #уровень воды #река ишим
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