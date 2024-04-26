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Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

Сотрудники МЧС помогают жителям деревни спасать животных.
Мария Зайцева 2024-04-26 19:55:25
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области перешагнул исторический максимум. По прогнозам, в ближайшие сутки он поднимется ещё на 40 сантиметров. Город Ишим, где вода едва начала отступать, ждёт вторую волну паводка. Риск затопления федеральной трассы Тюмень-Омск возрастает с каждым часом. Ночью прорвало дамбу у деревни Кареглазова и вода потекла к домам.

Вода затапливает поселок с края деревни, затоплены подвалы и первые этажи. Рабочие пытаются отрезать затопленную часть деревни, что бы вода не пошла дальше. Местные жители спасают питомцев, к ним на помощь приходят сотрудники МЧС.

Река окружила и город Ишим. Под воду уже ушла часть дорог. От подтопления дома сдерживает самодельная дамба из грунта и мешков с песком.

Трасса между Абатским и Викуловским районами на середине пути практически затоплена и машины уже проезжают по воде. От «большой земли» отрезаны 10 населенных пунктов и вода продолжает прибывать. Работает лодочная переправа.

Возле села Абатское всего за сутки вода поднялась на 54 сантиметра. Побит исторический рекорд, уровень воды вырос выше 11 метров.

«По прогнозу Росгидрометцентра, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение ещё до 40 сантиметров. Вода вплотную подошла к федеральной трассе, уже к насыпям, которые мы сделали», - рассказал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

Эвакуация жителей в Тюменской области продолжается. В пунктах временного размещения находится около 600 человек. Начались уже первые выплаты материальной помощи, по 50 тысяч рублей получили 107 семей. Подтоплены 180 домов, почти три тысячи приусадебных участков и 19 дорог.

#в стране и мире #Тюменская область #паводок #наш эксклюзив #уровень воды #река ишим
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