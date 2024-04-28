Военнослужащие Западной группировки ВС РФ уничтожили три гаубицы

Военнослужащие западной группировки ВС РФ уничтожили буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Иван Бигма.

«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», - приводит его слова ТАСС.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили также САУ «Гвоздика» и десять БПЛА самолетного типа.

В ходе боевых действий противник потерял до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы, восемь минометных расчетов и пять пикапов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей БМП-3 подразделений 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.