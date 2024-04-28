Военнослужащие Западной группировки ВС РФ уничтожили три гаубицы

Военнослужащие западной группировки ВС РФ уничтожили буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Иван Бигма.
«Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», - приводит его слова ТАСС.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили также САУ «Гвоздика» и десять БПЛА самолетного типа.
В ходе боевых действий противник потерял до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы, восемь минометных расчетов и пять пикапов.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей БМП-3 подразделений 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
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