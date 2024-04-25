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Эксперт РАН Федоров: Макрон заявил о гибели Европы, желая победить на выборах

По словам эксперта Института Европы, Макрон пытается сократить рейтинговое отставание от Марин Ле Пен и заявить о необходимости более автономной Франции.
Алексей Курильченко 2024-04-25 16:19:17
© Фото: Aloisio Mauricio, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Сорбонне 25 апреля, заявил о том, что Европа может обеднеть и умереть «в ближайшие годы». Французский лидер призвал ЕС вырабатывать новую стратегию роста и развития региона и указал на необходимость стратегической и технологической независимости.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе со «Звездой» отметил, что упадническая речь Макрона не более чем политический ход, призванный поднять рейтинги президента в преддверии выборов в 2027 году.

«Речь Макрона прежде всего адресована внутренней аудитории, хотя она посвящена Европе. Внутриполитический контекст у этой речи такой - макроновская партия сильно отстает от партии Марин Ле Пен, на 10 процентных пунктов. Поэтому Макрону очень нужно сократить это позорное отставание... Пока ему очень трудно найти курс, объединяющий позитивные, здоровые политические силы. Это чисто театральный жест, который не имеет серьезной подоплеки», - заявил эксперт.

По словам Федорова, смысл речи Макрона заключается в том, что Франция должна стать «центром силы», автономной страной на фоне быстро меняющейся политической ситуации в мире. Франция, на данный момент зависимая от Европы и США, может сильно пострадать, если, например, Вашингтон сменит политический курс. Эксперт отметил, что Макрон выступал с подобными речами и раньше, призывая французов к сплочению.

#Франция #Европа #сергей федоров #Эмманюэль Макрон #ран #наш эксклюзив
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