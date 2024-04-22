Путин и Алиев начали переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев начали переговоры в Москве. Лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений, а также обменяются мнениями по региональной проблематике.

Российский лидер оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство Байкало-Амурской магистрали.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! Спасибо, что приехали. В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа, и все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию», - сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что Гейдар Алиев неоднократно приезжал лично на стройку и по сути являлся одним из организатором грандиозного проекта.

Ранее Владимир Путин поздравил по телефону Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах в Азербайджане. В Кремле сообщили, что стороны условились продолжать личные контакты.