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Путин и Алиев начали переговоры в Москве

Переговоры лидеров двух стран проходят в Кремле.
Игнат Далакян 2024-04-22 15:30:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев начали переговоры в Москве. Лидеры двух стран рассмотрят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений, а также обменяются мнениями по региональной проблематике.

Российский лидер оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство Байкало-Амурской магистрали.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! Спасибо, что приехали. В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа, и все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию», - сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что Гейдар Алиев неоднократно приезжал лично на стройку и по сути являлся одним из организатором грандиозного проекта.

Ранее Владимир Путин поздравил по телефону Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах в Азербайджане. В Кремле сообщили, что стороны условились продолжать личные контакты.

#Россия #в стране и мире #Кремль #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #переговоры
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