Опубликованы кадры прибывающей воды из реки Ишим под Тюменью

В районе села Абатское Тюменьской области сохраняется критическая ситуация в связи с поднимающейся водой из реки Ишим.

Корреспондент «Звезды» Тимур Ахмедов показал кадры работы над строительством укреплений федеральной трассы Тюмень-Омск. Рабочие устанавливают сваи и укрепляют дамбы мешками с целью предотвратить подтопление магистрали.

Уточняется, что помимо этого власти региона предпринимают дополнительные меры по укреплению федеральной трассы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ишиме вырос на один метр за последние трое суток. На момент публикации река поднялась до отметки в 1208 сантиметров.