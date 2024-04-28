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Опубликованы кадры прибывающей воды из реки Ишим под Тюменью

Рабочие устанавливают сваи и укрепляют дамбы мешками в связи с обрушением грунта.
Глеб Владовский Тимур Ахмедов 2024-04-28 10:57:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В районе села Абатское Тюменьской области сохраняется критическая ситуация в связи с поднимающейся водой из реки Ишим.

Корреспондент «Звезды» Тимур Ахмедов показал кадры работы над строительством укреплений федеральной трассы Тюмень-Омск. Рабочие устанавливают сваи и укрепляют дамбы мешками с целью предотвратить подтопление магистрали.

Уточняется, что помимо этого власти региона предпринимают дополнительные меры по укреплению федеральной трассы.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ишиме вырос на один метр за последние трое суток. На момент публикации река поднялась до отметки в 1208 сантиметров.

#Тюменская область #наш эксклюзив #Паводки #река ишим
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