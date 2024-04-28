В жилом квартале Новой Каховки от обстрела ВСУ ранена женщина

В жилых кварталах города Новая Каховка произошла атака со стороны Украины. В результате обстрела ранена женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

В Каховке от ударов ВФУ был ранен один человек, он доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В поселке городского типа Днепряны также пострадали люди от минометного обстрела ВСУ, два человека погибли.

Ранее в Каховке от обстрела киевского режима погибла 6-летняя девочка.