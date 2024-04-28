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В жилом квартале Новой Каховки от обстрела ВСУ ранена женщина

Пострадавшая находится в больнице.
Мария Зайцева 2024-04-28 20:40:10
© Фото: newkaxovka Telegram

В жилых кварталах города Новая Каховка произошла атака со стороны Украины. В результате обстрела ранена женщина, ее доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграм-канале.

В Каховке от ударов ВФУ был ранен один человек, он доставлен в больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В поселке городского типа Днепряны также пострадали люди от минометного обстрела ВСУ, два человека погибли.

Ранее в Каховке от обстрела киевского режима погибла 6-летняя девочка.

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