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Скончалась 6-летняя девочка, пострадавшая от ракетного удара ВСУ по Каховке

Травмы ребенка оказались несовместимы с жизнью.
Мария Зайцева 2024-03-26 16:45:01
© Фото: SALDO_VGA, Telegram

Шестилетняя девочка, попавшая в реанимацию после обстрела ВСУ жилых кварталов Каховки, скончалась. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале.

В понедельник, 25 марта, стало известно о попадании ракеты украинских боевиков в жилой дом в районе Каховки. Там проживала шестилетняя девочка, которая после обстрела попала в реанимационное отделение. Тогда в Каховке был уничтожен один из объектов торговли и поврежден газораспределительный пункт, из-за чего населенный пункт и соседние села остались без газа.

«Травмы оказались несовместимы с жизнью», - сообщил Владимир Сальдо.

 

Губернатор выразил соболезнования близким погибшей и пообещал предоставить морально-психологическую и материальную поддержку.

Ранее, 21 марта, после удара ВСУ в Каховке был ранен 79-летний пенсионер. Тогда украинские военные ударили по автобусной остановке у Каховской центральной районной больницы.

#Украина #ВСУ #Обстрел #Скончалась #каховка #Херсонская область #владимир сальдо
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