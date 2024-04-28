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Зеленский заявил о переговорах с США о поддержке на 10 лет вперед

По словам Зеленского, сейчас идет работа над конкретным текстом соглашения.
Игнат Далакян 2024-04-28 19:53:50
© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Представители Украины и Соединенных Штатов в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Сейчас наши команды - Украины и Соединенных Штатов - работают над двусторонним соглашением о безопасности», - рассказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, уже идет работа над конкретным текстом соглашения. Зеленский сообщил, что цель Киева заключается в том, чтобы сделать соглашение с Соединенными Штатами «наиболее сильным» из всех похожих документов, которые Украина уже заключила или только собирается подписать со своими союзниками.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Китай с предложением участвовать в конференции по Украине. Отмечалось, что он также планировал оказать давление возможным отключением некоторых банков от мировой финансовой системы, а также чтобы представители Китая летом приехали на конференцию в Швейцарию в поддержку так называемой «формулы мира Зеленского».

#в стране и мире #Украина #сша #Владимир Зеленский #Соглашение
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