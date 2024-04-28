В Мурманской области арестовали журналиста Associated Press

В Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина за подготовку материалов для Youtube-канала «Фонда борьбы с коррупцией»* (НКО, включенное Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признано экстремистской организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию»,- говорится в заявлении агентства.

Издание также сообщило, что кроме российского гражданства у Карелина есть и израильское. Его задержали в пятницу вечером. Журналист работал в ряде СМИ, в том числе на Associated Press, и был оператором немецкого издания Deutsche Welle.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал четверых участников «Фонда борьбы с коррупцией»*. Все они заочно обвиняются в экстремизме, распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, а также публичных призывах к терроризму.

*«Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.