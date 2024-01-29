МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Певчих* и еще троих участников ФБК** заочно арестовали в Москве

Решение об аресте обвиняемых в экстремизме и принял сегодня Басманный суд Москвы.
Ирина Елагина 2024-01-29 12:00:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Четверо участников «Фонда борьба с коррупцией»** (признан иноагентом и экстремистской организацией) заочно арестованы сегодня. Решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей принял Басманный суд столицы.

По информации РИА Новости, судебное решение касается признанных иноагентами Марии Певчих*, Дмитрия Низовцева*, Анны Бирюковой* и пресс-секретаря Алексея Навального*** Киры Ярмыш*. Суд дал право правоохранительным органам задержать этих граждан и поместить в СИЗО на два месяца. Поясняется, что срок ареста будет исчисляться с момента их экстрадиции в Россию или с момента их задержания в РФ.

В суде пояснили, что все четверо заочно обвиняются в экстремизме, распространении заведомо ложных сведений о ВС РФ, а также в публичных призывах к терроризму.

Напомним, что в августе 2023 года основатель ФБК** Алексей Навальный*** получил 19 лет лишения свободы за создание и руководство экстремистским сообществом.

* Мария Певчих, Дмитрий Низовцев, Анна Бирюкова, Кира Ярмыш признаны иноагентами.

** «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК - признан иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

*** Алексей Навальный - признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

#в стране и мире #алексей навальный #фбк #заочный арест #мария певчих
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»