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Лидера «Коррозии металла» Троицкого оштрафовали за нацистскую символику

На концерте группы продавались футболки и книги с изображением «Мертвой головы» и символикой СС.
Мария Зайцева 2024-04-28 17:41:20
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Globallookpress

Сергея «Паука» Троицкого, солиста музыкальной группы «Коррозия металла», оштрафовали на одну тысячу рублей за продажу на концерте атрибутики группы с запрещенной нацистской символикой. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на корреспондента издания в зале Нижегородского районного суда.

Музыканта признали виновным в административном правонарушении по статье 20 КоАП России и назначили штраф в размере тысячи рублей, приговор вынес судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.

В зале суда объявили, что вечером 27 апреля на концерте музыкальной группы в клубе Нижнего Новгорода продавались футболки, толстовки и книги. На них была изображена запрещенная нацистская символика, в том числе и «Мертвая голова», которая обозначает знак различия 3-й танковой дивизии военизированных формирований Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Сам музыкант высказался, что он выступал на сцене и не продавал «мерч». Он заявил, что часть товаров привез другой человек и признал вину в том, что не проследил за изъятием предметов, которые могут «вызвать малейшее сомнение». Он пообещал, что наймет сотрудников для проверки во избежание повторения инцидента.

Ранее трех членов музыкального коллектива «Коррозия металла» задержали прямо во время концерта. Во время оперативного мероприятия силовики изъяли более 20 футболок.

#в стране и мире #Нижний Новгород #суд #штраф #нацистская символика #коррозия металла #Сергей Троицкий (Паук)
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