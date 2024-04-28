МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На музыкантов «Коррозии металла» составили протокол за нацистскую символику

По данным нижегородского УМВД, музыканты демонстрировали нацистскую символику.
Глеб Владовский 2024-04-28 10:06:41
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В Нижнем Новгороде Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы на задержанных ночью членов музыкальной группы «Коррозия металла». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что артисты обвиняются в пропаганде нацистской символики (статья 20.3 КоАП часть 1 РФ - прим.ред.).

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой», - говорится в заявлении ведомства.

В УМВД добавили, что продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось о задержании силовиками в Нижнем Новгороде трех членов музыкального коллектива во время концерта в ночном клубе Nenavist'. 

#в стране и мире #УМВД #нацистская символика #коррозия металла
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049