На музыкантов «Коррозии металла» составили протокол за нацистскую символику

В Нижнем Новгороде Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы на задержанных ночью членов музыкальной группы «Коррозия металла». Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уточняется, что артисты обвиняются в пропаганде нацистской символики (статья 20.3 КоАП часть 1 РФ - прим.ред.).

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой», - говорится в заявлении ведомства.

В УМВД добавили, что продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось о задержании силовиками в Нижнем Новгороде трех членов музыкального коллектива во время концерта в ночном клубе Nenavist'.