В Латвии назвали незаменимыми российские лекарства

Министерство здравоохранения Латвии не поддержало план запрета российских и белорусских лекарственных препаратов. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

В материале говорится, что в Латвии нет заменителей этим препаратам. Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, в которых нуждаются пациенты, импортируются из России и Белоруссии.

При этом медицинские товары и оборудование из России не закупаются, но препараты являются исключением.

Ранее в Латвии возобновили закупки зерна в России после перерыва на полгода.