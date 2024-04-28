МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Латвии назвали незаменимыми российские лекарства

Минздрав страны не планирует запрещать препараты из Белоруссии и России.
Мария Зайцева 2024-04-28 16:57:22
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Министерство здравоохранения Латвии не поддержало план запрета российских и белорусских лекарственных препаратов. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

В материале говорится, что в Латвии нет заменителей этим препаратам. Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, в которых нуждаются пациенты, импортируются из России и Белоруссии.

При этом медицинские товары и оборудование из России не закупаются, но препараты являются исключением.

Ранее в Латвии возобновили закупки зерна в России после перерыва на полгода.

#белоруссия #Латвия #Министерство здравоохранения #импорт из России #лекарственные препараты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049