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В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями

Лекарства будут предоставлять в течение нескольких дней.
Мария Зайцева 2024-04-28 16:24:54
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Дети с орфанными заболеваниями смогут получать необходимые лекарства в течение нескольких дней с момента выявления необходимости. Правительство России определило порядок обеспечения препаратами из резерва подопечных фонда «Круг добра». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Лекарства будут предоставлять в течение нескольких дней. До двух рабочих дней врачебная комиссия медицинской организации сформирует заявку, затем в течение трех рабочих дней экспертный совет фонда «Круг добра» обязан принять решение.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина, в его перечне 92 заболевания, а за 3 года было одобрено практически 24 с половиной тысячи заявок.

Ранее в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

#в стране и мире #лекарства #Правительство России #редкие заболевания #фонд «Круг добра»
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