В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями

Дети с орфанными заболеваниями смогут получать необходимые лекарства в течение нескольких дней с момента выявления необходимости. Правительство России определило порядок обеспечения препаратами из резерва подопечных фонда «Круг добра». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Лекарства будут предоставлять в течение нескольких дней. До двух рабочих дней врачебная комиссия медицинской организации сформирует заявку, затем в течение трех рабочих дней экспертный совет фонда «Круг добра» обязан принять решение.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина, в его перечне 92 заболевания, а за 3 года было одобрено практически 24 с половиной тысячи заявок.

Ранее в России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.