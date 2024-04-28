Ростовский фермер расстрелял проезжающую мимо машину, убита девушка

В Ростовской области мужчина расстрелял проезжавший мимо по дороге автомобиль, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Полицейские задержали преступника, ему избирают меру пресечения. Об этом передает Life, ссылаясь на региональное управлении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. Инцидент произошел в грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе.

Ссылаясь на данные Telegram-канала SHOT, издание сообщает, что подозреваемый занимается фермерством и проживает на хуторе Паршиков. 37-летний бизнесмен разводит скот, продает молоко и сельскохозяйственные культуры. Отмечается, что в ночь на 28 апреля мужчина открыл огонь по машине Lada Priora, проезжающую вблизи от его хутора. Выстрелы обвиняемый открыл из карабина «Сайга», говорится в сообщении.

Задержанный мужчина признал свою вину. На данный момент устанавливаются все мотивы преступления.