МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ростовский фермер расстрелял проезжающую мимо машину, убита девушка

Инцидент произошел вблизи сельскохозяйственного поля в Цимлянском районе Ростовской области.
Игнат Далакян 2024-04-28 15:52:15
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Ростовской области мужчина расстрелял проезжавший мимо по дороге автомобиль, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Полицейские задержали преступника, ему избирают меру пресечения. Об этом передает Life, ссылаясь на региональное управлении СК РФ.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. Инцидент произошел в грунтовой дороге вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе.

Ссылаясь на данные Telegram-канала SHOT, издание сообщает, что подозреваемый занимается фермерством и проживает на хуторе Паршиков. 37-летний бизнесмен разводит скот, продает молоко и сельскохозяйственные культуры. Отмечается, что в ночь на 28 апреля мужчина открыл огонь по машине Lada Priora, проезжающую вблизи от его хутора. Выстрелы обвиняемый открыл из карабина «Сайга», говорится в сообщении.

Задержанный мужчина признал свою вину. На данный момент устанавливаются все мотивы преступления.

#в стране и мире #Ростовская область #убийство #фермер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049