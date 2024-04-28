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Эксперт Бакин рассказал, как восстановить дом после затопления

Специалист посоветовал первым делом начинать восстановление дома с фундамента, а уже потом заняться внешним функционалом.
Игнат Далакян 2024-04-28 16:30:30
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы восстановить затопленный дом, всегда нужно начинать ремонт с основы здания, а уже потом заниматься внешним функционалом. Об этом рассказал «Звезде» эксперт в сфере строительства Сергей Бакин.

Спасти фундамент можно - при строительстве в подвале делают специальные «продухи» - ленточные основы, которые не дают основанию гнить.

«После потопа продухи нужно открыть, а если их нет, то следует продолбить в подвале отверстие - это позволит просушить грунт. В ямку глубиной 30 см вставить дренажный насос и откачивать воду», - отметил эксперт.

Этажи нужно просто проветрить, достаточно обычного вентилятора. Если сквозняк не справился и начался грибок, то поможет обработка антиплесенью и белизной. Гипсокартон не восстановить - он покроется пузырями. Керамогранит, керамика и электрические системы влагу переживут, подчеркнул Бакин.

Фундаменты в домах являются более-менее однотипными в отличие от стен. В этом случае необходимо обратить внимание, каким именно является дом, отметил эксперт. Он объяснил, что, в любом случае, самый главный инструмент для проветривания стен - сквозняк. Поэтому он советует открыть как можно больше окон, для увеличения конвекции в доме.

«Тут все зависит от того, какой дом. Если дом с утеплением фасада, то надо вскрыть по низу и по верху первую и последнюю обшивочную доску, чтобы конвекция увеличилась», - объяснил специалист.

Ранее риелтор Александр Либов назвал риски сдачи дачи в аренду для собственника. Эксперт порекоммендовал собственникам загородных домов написать инструкцию по эксплуатации разных систем и приборов, которые есть на участке, а также приезжать и контролировать объект.

#наш эксклюзив #подтопление #фундамент #загородный дом
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