Риелтор Либов назвал риски сдачи дачи в аренду для собственника

В преддверии дачного сезона и летних отпусков частные дома пользуются спросом для горожан под съем - многие семьи переезжают из мегаполиса для жизни поближе к природе. Но здесь существуют риски для собственника. Сдать дачу в аренду всегда намного труднее, чем квартиру, так как загородная недвижимость более сложный товар, чем городская. Помимо самого помещения на даче есть участок, коммуникации - и эти вещи тоже нужно учесть арендодателю и арендатору, заявил «Звезде» риелтор Александр Либов и рассказал, как безопасно сдать свою дачу в преддверии летнего сезона и минимизировать риски.

«Нужно в договоре предусмотреть обязательства арендатора следить за работой инженерных систем, предпринимать необходимые действия в случае их поломки, сообщать оперативно арендодателю. Потому что какая-нибудь протечка может нанести большой ущерб», - объяснил эксперт.

По его словам, желательно не только прописать эти аспекты в договоре, но и составить отдельную инструкцию по пользованию для арендатора.

«Тут просто больше всего - в квартире телевизор и пылесос, а тут есть котел, скважина, станция биоочистки. Здесь сложнее, здесь нужна большая поддержка со стороны собственника для безопасности своего же объекта, нужно более детально прорабатывать вопрос с арендатором», - посоветовал Либов.

Охотнее всего и дешевле, объяснил эксперт, загородную недвижимость сдают именно семьям, но иногда ее арендуют и для других целей.

«Это может группа рабочих, инженеров, для их работы и проживания там, бизнес-целей - курсы организовывать. Для разных категорий потребителей - разная цена. Предпочтительнее всего семьям и цена для них самая невысокая», - уточнил собеседник телеканала.

По закону арендодатель вправе отказать конкретному человеку без объяснения причин, просто потому, что ему «лицо или слова не нравятся», добавил эксперт. Но лучше всего, как объяснил Либов, воспользоваться услугами риелторов, которые «отфильтруют» необходимых и безопасных арендаторов.

«Риелтор предложит договор, который обеспечит наибольшую защиту интересов собственника, в той части которая касается сохранности имущества, гарантии оплаты, путей расторжения договора, если оплаты не будет. Мы рекомендуем брать страховой депозит и посещать ежемесячно объект с целью контроля. Можно страховать имущество, но это не очень дешевое действие, поэтому не все готовы это делать. Если эти правильные советы соблюдаются, то вероятность нанесения ущерба имущества минимизируется», - заключил Либов.

Ранее «Звезда» узнала, как надо следить за дачным участком, чтобы не получить штраф или «санкции» от соседей. Например, надо вовремя убирать сухие ветки и траву и правильно разводить костер.