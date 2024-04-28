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Захарова исключила идею обмена регионов на замороженные активы

Захарова заявила, что Россия не будет торговать родиной.
Мария Зайцева 2024-04-28 15:02:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия не обменяет новые территории на неприкосновенность замороженных активов. Об этом в своем официальном телеграм-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она дала ответ на публикацию в The Wall Street Journal о побуждении России уступить часть новых регионов.

Дипломат прокомментировала информацию в американской газете и сказала, что Россия не торгует родиной. Она дополнила, что если нарушится неприкосновенность российских активов, то Москва жестко ответ на это.

Захарова отметила, что многие западные политики поняли намерения России жестко ответить на «воровство», но выразила сожаление, что не все.

Ранее Захарова заявила об отправке сигналов НАТО и США о последствиях их курса на подрыв безопасности России.

#Россия #Мария Захарова #МИД РФ #замороженные активы #Новые территории России
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