Захарова: Россия отправляет сигналы НАТО о последствиях его курса

Россия делает четкие сигналы для США и НАТО по поводу возможных катастрофических последствий их курса на подрыв безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Представитель МИД сообщила, что от России идут недвусмысленные предупреждения в случае продолжения курса США и НАТО.

Ранее Мария Захарова прокомментировала передачу ракет ATACMS от США на Украину. Она заявила, что Америка хочет нарастить террористический потенциал Киева.