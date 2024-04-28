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Два мирных жителя погибли в Запорожской области из-за обстрела ВСУ

Зафиксировано 14 прилетов снарядов в городе Пологи.
Глеб Владовский 2024-04-28 14:23:11
© Фото: omelnichenko, telegram

Украинские боевики обстреляли город Пологи в Запорожской области, в результате погибли 37-летний мужчина и его мать. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки погибли два человека. Женщина 1987 года рождения и ее шестилетняя дочь госпитализированы с ранениями разной степени тяжести», - уточнил он.

По словам губернатора, одно здание оказалось разрушено, еще пять получили повреждения. В районе пострадавшего населенного пункта зафиксировано 14 прилетов.

Украинские боевики регулярно совершают обстрелы населенных пунктов в новых регионах России, в том числе и Запорожской области. Так, 27 апреля они попытались нанести удары по двум детским садам в поселке Приазовское. 

#в стране и мире #запорожская область #обстрелы всу #Евгений Балицкий
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