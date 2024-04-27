Боевики ВСУ пытались атаковать два детсада в Запорожской области

В пятницу украинские боевики предприняли попытку обстрелять Запорожскую область. В частности, под удар чуть не попали два детских сада в поселке Приазовское. Атаку удалось сорвать силам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об инциденте рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Украинские боевики пытались ударить дронами-камикадзе по двум детсадам в поселке Приазовское. Силами РЭБ атака сорвана», - сообщил он РИА Новости.

Рогов добавил, что взрыв беспилотников произошел за пределами дошкольных учреждений, в нескольких десятках метров от них.

Как сообщало 25 апреля Минобороны РФ, в Запорожской области средства ПВО сформировали защитный купол. Расчеты комплексов ПВО защищают как наши войска, так и гражданские объекты от атак с воздуха. Военнослужащие говорят, что благодаря действиям зенитчиков ни одна украинская ракета или самолет не смогут пролететь над подконтрольной ВС РФ территорией.