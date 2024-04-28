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В Кремле заявили о попытках Запада проверить Россию «на слабо»

По словам Пескова, Москве главное не показывать им это «слабо».
Глеб Владовский 2024-04-28 11:53:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Коллективный Запад «плюс один» будет тестировать Россию на слабо. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что с украинской стороны, на фронте, нарастает паника.

«Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», - подчеркнул он.

Песков также отметил, что коллективный Запад «плюс один» собирается испытывать Россию «на слабо», и что Москве ни в коем случае нельзя его показывать. Однако спикер Кремля не сказал, кого именно он назвал «плюс один».

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ, с начала СВО, потеряли около полумиллиона военнослужащих. При этом враг так и не смог добиться поставленных целей в ходе контрнаступления, которое Киев готовил при поддержке НАТО.

#в стране и мире #Украина #Дмитрий Песков #коллективный запад
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