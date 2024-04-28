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ВСУ за сутки 25 раз атаковали Донецкую республику

Три гражданских лица ранены во время обстрелов Донецкой республики со стороны ВСУ за минувшие сутки.
Дарина Криц 2024-04-28 01:03:45
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За прошедшие сутки 27 апреля Донецкая Народная Республика 25 раз подвергалась атакам украинских националистов. за время обстрелов три человека получили ранения.

При обстрелах противник применил 72 различных боеприпасов. Данные приводит представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - указали в ведомстве.

Больше всего обстрелов пришлось на Горловское направление, ВСУ ударили по нему 15 раз. на Донецком направлении произошло 10 обстрелов.

При ударах украинских боевиков по территории республики пострадали четыре жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу
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