В Нижнем Новгороде задержали лидера «Коррозии металла» Троицкого

В Нижнем Новгороде во время концерта советско-российской трэш-метал группы «Коррозия металла» правоохранительные органы задержали лидера и солиста Сергея Троицкого, называемого Пауком.

В настоящее время он находится в отделении полиции, расположенном в нескольких сотнях метров от ночного клуба Nenavist', где Паук выступал в рамках гастрольного тура.

Прежде к местному ночному клубу приехал отряд СОБР, задержание произошло в перерыве между песнями. На месте побывал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Он сообщил, что возле ночного клуба наблюдается спокойная обстановка, равно как и у 5-го отделения полиции, куда доставили Паука. По информации РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову, у правоохранителей возникли претензии к «мерчу» «Коррозии металла».