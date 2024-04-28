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В Нижнем Новгороде задержали лидера «Коррозии металла» Троицкого

Лидера «Коррозии металла» Паука увезли в полицию прямо во время концерта в Нижнем Новгороде.
Олег Лавров Дарина Криц 2024-04-28 02:53:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Нижнем Новгороде во время концерта советско-российской трэш-метал группы «Коррозия металла» правоохранительные органы задержали лидера и солиста Сергея Троицкого, называемого Пауком.

В настоящее время он находится в отделении полиции, расположенном в нескольких сотнях метров от ночного клуба Nenavist', где Паук выступал в рамках гастрольного тура.

Прежде к местному ночному клубу приехал отряд СОБР, задержание произошло в перерыве между песнями. На месте побывал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Он сообщил, что возле ночного клуба наблюдается спокойная обстановка, равно как и у 5-го отделения полиции, куда доставили Паука. По информации РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову, у правоохранителей возникли претензии к «мерчу» «Коррозии металла».

 

#Нижний Новгород #концерт #полиция #Задержание #наш эксклюзив #коррозия металла #Сергей Троицкий (Паук) #треш-метал группа
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