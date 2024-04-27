В США загорелся перевозивший топливо поезд

В американском штате Аризона произошло возгорание сошедшего с путей грузового поезда, перевозившего бензин и пропан. Об этом сообщило издание Associated Press.

Сообщается, что возгорание транспортного средства произошло недалеко от границы со штатом Нью-Мексико. В результате происшествия перекрыто движение по межштатной автодороге Interstate 40.

По данным полиции штата Нью-Мексико, в общей сложности загорелись шесть вагонов, перевозивших горючие вещества.

В целях безопасности власти штатов провели эвакуацию домов, находившихся недалеко от места происшествия. В настоящее время ведется ликвидация последствий.

Ранее сообщалось о пожаре, вспыхнувшем на территории завода по производству боеприпасов в штате Пенсильвания.