В Пенсильвании загорелся завод по производству боеприпасов

В городе Скрэнтон в американском штате Пенсильвания загорелся завод по производству боеприпасов. Об этом сообщил телеканал Fox 56.

Уточняется, что возгорание произошло на производственной линии.

Atlas News со ссылкой на оборонную компанию General Dynamics сообщает, что пожар ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал.

Как отмечает издание, предприятие Объединенного командования боеприпасов армии США (JMC) занимается изготовлением артиллерийских снарядов калибром 105 и 155 миллиметров. На заводе также производят снаряды для 120-миллиметровых минометов и боеприпасы M929 с белым фосфором.