В Польше пограничники заблокировали провоз 20 авто для ВСУ

Польские таможенники заблокировали проезд украинцам, которые пытались провезти несколько десятков автомобилей, в том числе те, которые были предназначены ВСУ. Об этом сообщило издание «Страна».

Инцидент произошел на пограничном пункте «Зосин - Устилуг», где заблокировали проезд примерно для 20 единиц автотранспорта, передает RT.

По данным издания, это не первый случай, когда среди местного населения возникают конфликты касательно передачи помощи для ВСУ. Так, 3 марта 2024 года польские фермеры не пропустили технику, которую волонтеры пытались передать украинским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности передать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста.