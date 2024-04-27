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В Польше пограничники заблокировали провоз 20 авто для ВСУ

Инцидент произошел на погранпункте «Зосин - Устилуг».
Глеб Владовский 2024-04-27 07:03:52
© Фото: Anastasiia Smolienko Keystone Press Agency Globallookpress

Польские таможенники заблокировали проезд украинцам, которые пытались провезти несколько десятков автомобилей, в том числе те, которые были предназначены ВСУ. Об этом сообщило издание «Страна».

Инцидент произошел на пограничном пункте «Зосин - Устилуг», где заблокировали проезд примерно для 20 единиц автотранспорта, передает RT.

По данным издания, это не первый случай, когда среди местного населения возникают конфликты касательно передачи помощи для ВСУ. Так, 3 марта 2024 года польские фермеры не пропустили технику, которую волонтеры пытались передать украинским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности передать Киеву мужчин-беженцев призывного возраста.

#в стране и мире #Автомобили #Польша #Граница #ВСУ
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