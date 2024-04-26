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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

Онлайн-карта Минцифры страны показала воздушную тревогу на всей территории Украины.
Анастасия Бобылева 2024-04-26 23:59:15
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

О воздушной тревоге на всей территории Украины сообщает RT. Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.

Так, ранее взрывы прозвучали возле Одессы. В результате получили повреждения два терминала в порту Южный, которые использовались для перевалки агропромышленной продукции. Один из них, возможно, принадлежит компании из Сингапура. Взрыв разрушил емкости с продукцией, которая должна была отправиться в Азию и Африку.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога
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