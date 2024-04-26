Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом можно узнать из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

О воздушной тревоге на всей территории Украины сообщает RT. Это далеко не первый раз за последнее время, когда сирены звучат в различных регионах страны. Периодически в подконтрольных Киеву городах раздаются взрывы.

Так, ранее взрывы прозвучали возле Одессы. В результате получили повреждения два терминала в порту Южный, которые использовались для перевалки агропромышленной продукции. Один из них, возможно, принадлежит компании из Сингапура. Взрыв разрушил емкости с продукцией, которая должна была отправиться в Азию и Африку.