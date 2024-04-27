В США первым потерпевшим крах в 2024 году стал Republic Bank

В США Департамент банковского дела и ценных бумаг Пенсильвании закрыл банк Republic First Bank, действующий как Republic Bank и находящийся в Филадельфии, и назначил управляющим Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC). Как сообщила сама корпорация, это стало первым за 2024 год крахом в банковском секторе.

«Чтобы защитить вкладчиков, FDIC заключила соглашение с Fulton Bank, Национальной ассоциацией Ланкастера в штате Пенсильвания о принятии на себя практически всех депозитов и покупке практически всех активов Republic Bank», - сообщается на официальном сайте FDIC.

Уточняется, что вкладчики бывшего теперь Republic Bank станут клиентами Fulton Bank, им не нужно будет заключать новые соглашения для сохранения страховки по вкладам. При этом 32 филиала закрывшегося Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке снова откроют в субботу или в понедельник, 29 апреля.

Прежде в США в ноябре 2023 года потерпел крах Citizens Bank в штате Айова. В марте того же года обанкротился Silicon Valley Bank. Тогда банк заявлял о неудачной операции с ценными бумагами, прежде анонсировав выпуск дополнительных акций на 2,25 миллиарда долларов в качестве компенсации. После чего клиенты начали снимать деньги со счетов, обрушив его ликвидность.