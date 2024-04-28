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Политолог Светов рассказал, чего опасаться украинским футболистам в ЕС

Как отметил политолог, в Германии устали от решения проблем Украины вместо внутренних противоречий, а в Польше уже высказали готовность помогать Киеву высылать украинцев из страны.
Анастасия Бобылева 2024-04-28 00:25:45
© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress

Политолог Юрий Светов ответил на вопрос о том, чего украинским спортсменам стоит опасаться в Германии, когда они приедут на Чемпионат Европы по футболу. Он подчеркнул, что прежде всего немцы могут встретить граждан Украины лозунгами и призывами идти на передовую.

По словам Светова, это связано с тем, что сейчас в Европе распространяются идеи о том, что украинцы живут в странах ЕС и пользуются пособиями вместо того, чтобы быть на передовой. Политолог обратил внимание на то, что Польша уже высказала готовность помогать Киеву с высылкой украинских граждан из страны. Немцы тоже устали от украинской повестки, особенно когда у них есть собственные проблемы с экономикой.

«Усталость общества - не элит, подчеркиваю, - от того, что повестка дня, связанная с Украиной, уже третий год на первом плане. Твердят без конца об Украине, о необходимости ей помогать, какая судьба у Украины будет. И это на фоне реальных проблем в экономике той же Германии: рецессии, снижения уровня жизни и роста цен», - цитирует его 360.

Светов отметил, что все это может вылиться в протесты в скором времени.

Ранее сообщалось, что в Европе продолжаются протесты фермеров. Зеленая политика, урезание субсидий и конкуренция с Украиной стали одними из главных проблем европейских аграриев.

#в стране и мире #Футбол #Украина #Германия #Европа #протесты #политолог
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