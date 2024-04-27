В лесах под Москвой нашли около десяти оттаявших после зимы БПЛА

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало памятку в связи с десятком найденных в лесах Подмосковья после зимы БПЛА.

По предположению ведомства, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, но, тем не менее, они могут быть опасны.

В памятке рекомендуется отойти от БПЛА на расстояние не менее 100 метров, не трогать его руками и никак не взаимодействовать, не пользоваться около него мобильными телефонами, GPS и радиоаппаратурой и обязательно сообщить о месте и времени обнаружения «подснежника».

Ранее в Москве был задержан украинский агент, который подозревается в запуске БПЛА для создания ложных целей для систем ПВО.