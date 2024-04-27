МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В лесах под Москвой нашли около десяти оттаявших после зимы БПЛА

Предположительно, дроны были подавлены средствами РЭБ.
Мария Зайцева 2024-04-27 23:14:59
© Фото: Marcus Brandt dpa Globallookpress

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало памятку в связи с десятком найденных в лесах Подмосковья после зимы БПЛА.

По предположению ведомства, беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, но, тем не менее, они могут быть опасны.

В памятке рекомендуется отойти от БПЛА на расстояние не менее 100 метров, не трогать его руками и никак не взаимодействовать, не пользоваться около него мобильными телефонами, GPS и радиоаппаратурой и обязательно сообщить о месте и времени обнаружения «подснежника».

Ранее в Москве был задержан украинский агент, который подозревается в запуске БПЛА для создания ложных целей для систем ПВО.

#в стране и мире #Подмосковье #бпла #ГУРБ МО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049