ФСБ РФ задержала в Москве запускавшего БПЛА украинского агента

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве гражданина России, который подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант был завербован украинскими спецслужбами.

Изначально завербованный агент выполнял задания пропагандистской направленности и отправлял кураторам фото и видео с отчетами о проделанной работе. Затем фигурант получил задание на запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей для систем ПВО у объектов Министерства обороны РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Он уже дал признательные показания и указал на место расположения схрона, где находятся компоненты для создания орудий преступления.