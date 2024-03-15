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ФСБ РФ задержала в Москве запускавшего БПЛА украинского агента

Гражданин России был завербован украинскими спецслужбами для ведения пропагандистской деятельности и совершения диверсий у объектов Минобороны.
Алексей Курильченко 2024-03-15 09:47:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве гражданина России, который подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант был завербован украинскими спецслужбами.

Изначально завербованный агент выполнял задания пропагандистской направленности и отправлял кураторам фото и видео с отчетами о проделанной работе. Затем фигурант получил задание на запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей для систем ПВО у объектов Министерства обороны РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Он уже дал признательные показания и указал на место расположения схрона, где находятся компоненты для создания орудий преступления.

 

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