В Москве выпало сверх нормы месячных осадков за сутки

В Москве за 27 апреля перевыполнена месячная норма осадков, проливные дожди связаны с холодным атмосферным фронтом. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Дожди неравномерно распределились по территории. Самое большое количество осадков пришлось на восток Москвы, в Измайлово за 12 часов вылилось 30 миллиметров, на ВДНХ 13 миллиметров, а на Балчуге 15 миллиметров.

На крайнем западе Подмосковья день прошел практически без осадков. В центральном округе выпало пять миллиметров.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что погода «наверстывает упущенное» за прошедшие сутки.