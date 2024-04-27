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В Москве выпало сверх нормы месячных осадков за сутки

На востоке столицы за 12 часов вылилось до 30 миллиметров осадков.
Мария Зайцева 2024-04-27 22:25:52
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Москве за 27 апреля перевыполнена месячная норма осадков, проливные дожди связаны с холодным атмосферным фронтом. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Дожди неравномерно распределились по территории. Самое большое количество осадков пришлось на восток Москвы, в Измайлово за 12 часов вылилось 30 миллиметров, на ВДНХ 13 миллиметров, а на Балчуге 15 миллиметров.

На крайнем западе Подмосковья день прошел практически без осадков. В центральном округе выпало пять миллиметров.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала «Звезде», что погода «наверстывает упущенное» за прошедшие сутки.

#Москва #в стране и мире #обильные осадки #месячная норма #Татьяна Позднякова #Метеобюро Москвы
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