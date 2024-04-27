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«Полтора ведра» ливней обрушатся на Москву и область

По данным собеседницы «Звезды», сильнее всего дожди будут в западной части Москвы и Подмосковья.
Глеб Владовский 2024-04-27 11:27:59
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Около 15 мм осадков, что равно объему полутора ведер, может выпасть в западной части Москвы и Подмосковья. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в связи с тем, что за последние сутки таких сильных дождей не было, погода «наверстывает упущенное».

«Таких интенсивных дождей ни вчера днем, ни прошедшей ночью не было. Сейчас погода наверстывает упущенное за предыдущие сутки», - подчеркнула эксперт.

Позднякова предположила, что такие сильные дожди продолжатся до 15.00-16.00.

Ранее метеоролог сообщала о приближающемся потеплении и сильных дождях, которые могут прийти в столицу в конце апреля. 

#Погода #осадки #наш эксклюзив #ливневые дожди
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