«Полтора ведра» ливней обрушатся на Москву и область

Около 15 мм осадков, что равно объему полутора ведер, может выпасть в западной части Москвы и Подмосковья. Об этом рассказала «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в связи с тем, что за последние сутки таких сильных дождей не было, погода «наверстывает упущенное».

«Таких интенсивных дождей ни вчера днем, ни прошедшей ночью не было. Сейчас погода наверстывает упущенное за предыдущие сутки», - подчеркнула эксперт.

Позднякова предположила, что такие сильные дожди продолжатся до 15.00-16.00.

Ранее метеоролог сообщала о приближающемся потеплении и сильных дождях, которые могут прийти в столицу в конце апреля.