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Гимн России выключился на награждении чемпионата Европы по боксу

Юлия Чумгалакова завоевала золото.
Мария Зайцева 2024-04-27 21:12:09
© Фото: Александар Джорович РИА Новости

Гимн Российской Федерации выключился в ходе награждения Юлии Чумгалаковой, которая выиграла золото на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 46 килограмм. Об этом сообщают РИА Новости.

Российские спортсмены и зрители спели гимн без музыкального сопровождения. Это до слез растрогало Чумгалакову.

Федерация бокса Сербии, где проходит чемпионат, принесла извинения команде России, сообщает ТАСС.

Спортсменка во второй раз стала чемпионкой Европы по боксу, первая ее победа была в 2019 году.

Ранее чемпионы России по боксу и смешанным единоборствам поделились своими знаниями с участниками спецоперации.

#в стране и мире #Сербия #Гимн России #юлия чумгалакова #чемпионат европы по боксу
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