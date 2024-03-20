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Чемпионы по боксу поделились хитростями рукопашного боя с участниками СВО

После занятий на полигоне и татами бойцы провели для спортсменов мастер-класс по огневой подготовке на стрельбище.
Олег Лавров 2024-03-20 23:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские чемпионы по боксу и смешанным единоборствам поделились хитростями рукопашного боя с участниками спецоперации. Занятия проходили на одном из полигонов в Нижегородской области. Профессиональный боец смешанных боевых искусств Алексей Олейник показал военнослужащим прием, от которого вряд ли можно спастись. Особенно он актуален при борьбе в ограниченном пространстве, например, в том же окопе, когда неприятель перезаряжается. Многократный чемпион мира по боксу - Денис Лебедев тоже в окопе в полном снаряжении показывает, что можно делать при сближении.

Именитые спортсмены учат приемам, которые могут спасти жизнь в рукопашном бою. Они неоднократно посещали зону боевых действий и встречались с нашими парнями на передовой. Теперь мастер-классы на полигонах.

«Мы все защитники. Если придется - все пойдем по любому, а так ребята красавцы, молодцы. Хорошо подсказывают, хорошо учат. В жизни всегда пригодится», - сказал боксер Александр Поветкин.

Пользуясь случаем, чемпионы просят военнослужащих показать им азы обращения с оружием. Спортсмены пробуют себя в роли штурмовиков, патроны боевые. Так же чемпионы поупражнялись в стрельбе из самого знаменитого автомата в мире на войском стрельбище.

Следом калибр 7,62 мм, после - ручной противотанковый гранатомет. Если бы не карьера боксера, Денис Лебедев вполне мог преуспеть на военной службе. Точное попадание по задней части брони с 200 метров с первого выстрела.

Отработав на полигоне спортсмены делятся тонкостями ближнего боя с военнослужащими на татами. Удушение Иезекиля - коронный прием Олейника. Испытать его на себе дорого стоит. Он первый, кому удалось успешно применить его в UFC. В память о встрече - автограф сессия и общая фотография.

#армия #бокс #полигон #рукопашный бой #СВО
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