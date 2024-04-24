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Новые виды трофейной военной техники привезли на Поклонную гору

Выставка трофейного иностранного вооружения и военной техники откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца.
Игнат Далакян 2024-04-24 23:07:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченных военнослужащими Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе привезли бронеавтомобиль International MaxxPro и БМП Bradley американского производства, а также немецкую БМП Marder и шведскую БМП CV90.

Организацией выставки занимается Министерство обороны России. Мероприятие откроется 1 мая 2024 года и продлится в течение месяца.

Посетителям покажут более 30 образцов военной техники производства 12-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию, Турцию и Украину.

Кроме того, для гостей будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

Выставка будет разделена на несколько тематических зон. Образцы трофейной военной техники будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими бойцами.

Ранее на Поклонную гору привезли бронемашины Bradley, Marder и БТР M113 натовского производства.

#Москва #Поклонная гора #наш эксклюзив #трофейная техника #западная техника
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