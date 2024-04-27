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Захарова объяснила трудности с пересечением границы с Казахстаном

Захарова заявила о преувеличении СМИ количества ожидающих проверки на границе с Казахстаном.
Мария Зайцева 2024-04-27 20:51:11
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что проблемы с пересечением сухопутной границы России и Казахстана вызваны повышением мер безопасности, которые связаны с сохранением террористической угрозы после теракта в «Крокусе». Об этом сообщает МИД РФ в официальном комментарии Захаровой.

Захарова отметила, что проверки проводятся вне зависимости от гражданства лиц, которые пересекают границу. Официальный представитель МИД добавила, что СМИ преувеличили информацию о «застрявших» у пограничных переходов автомобилях.

По информации МИД, общее количество машин, ожидающих пересечения границы, не превышает 30. Приоритет отдается женщинам, детям и пожилым людям.

Ранее Патрушев связал нелегальную миграцию и террористические угрозы.

#в стране и мире #Граница #Казахстан
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