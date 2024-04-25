Патрушев указал на связь нелегальной миграции с террористическими угрозами

Нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков, она тесно связана с террористическими угрозами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как передает РИА Новости, на встрече в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ Патрушев заявил, что потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран.

«Нелегальная миграция является крупным источником гуманитарных рисков», - цитирует РИА Новости секретаря Совета безопасности РФ.

Он добавил, что она тесно связана с террористическими угрозами, организованной преступностью, а также торговлей оружием, наркотиками, людьми и человеческими органами.

По словам Николая Патрушева, участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, обратили внимание на важность создания эффективной системы контроля за миграционными потоками, оптимизации механизмов депортаций и унификации миграционного законодательства.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ожидаемый в стране дефицит кадров нельзя восполнить ввозом неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. По словам российского лидера, этот вопрос нужно решать через другие подходы.