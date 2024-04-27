Теракт на газопроводах «Северный поток» уже расследуется генеральной прокуратурой Германии. Так заявили в министерстве иностранных дел страны на запрос РИА Новости о китайской инициативе провести международной расследование под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Расследование уже ведется - федеральным генеральным прокурором», - ответили в пресс-службе немецкого дипломатического ведомства.

Такой ответ является стандартным за все время расследования диверсии на «Северных потоках». За последние полтора с лишним года официальные ведомства Германии не предоставили общественности никакой информации об инциденте.

Ранее посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Запад пытается скрыть информацию о подрыве «Северных потоков». По словам дипломата, угрозы США могут указывать и на более безрассудные расчеты.