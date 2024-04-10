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Антонов заявил о сокрытии Западом информации по «Северным потокам»

По его словам, угрозы США могут указывать и на более безрассудные расчеты.
Мария Зайцева 2024-04-10 00:48:16
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua Globallookpress

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что расследование терактов в «Северных потоках» так долго длится из-за сокрытия информации Западом.

Политик сказал, что угрозы Вашингтона могут указывать и на более безрассудные расчеты. В пример он привел обещания Запада закончить с «Северными потоками», после чего на трубопроводах России произошел теракт, и их взорвали.

Ранее Владимир Путин заявил, что весь мир понимает, что произошло на «Севером потоке-1» и «Северном потоке-2».

#в стране и мире #сша #Анатолий Антонов #посол россии в сша #Северные потоки
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