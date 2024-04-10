Антонов заявил о сокрытии Западом информации по «Северным потокам»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что расследование терактов в «Северных потоках» так долго длится из-за сокрытия информации Западом.

Политик сказал, что угрозы Вашингтона могут указывать и на более безрассудные расчеты. В пример он привел обещания Запада закончить с «Северными потоками», после чего на трубопроводах России произошел теракт, и их взорвали.

Ранее Владимир Путин заявил, что весь мир понимает, что произошло на «Севером потоке-1» и «Северном потоке-2».