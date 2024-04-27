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Экс-подполковник ВВС США назвал ПВО России одной из самых надежных

По его словам, украинские истребители могут попасть под российский прицел до того, как начнут применять собственную тактику.
Мария Зайцева 2024-04-27 17:11:39
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Джон Баум, подполковник ВВС США в отставке, наработавший более 2 300 часов в качестве пилота F-16, рассказал, что у России одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО. Об этом сообщает издание BI.

Американский офицер заявил, что истребители F-16, которые этим летом отправят на Украину, могут столкнуться с большими трудностями из-за действий ВС РФ.

По его словам, F-16 могут сразу оказаться под российским прицелом, не воспользовавшись нейтральной территорией, которую они могут использовать в своих интересах для безопасного подхода к месту боевых действий.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские истребители F-16 поступят Украине в этом году.

#в стране и мире #ВВС США #F-16 #система ПВО #подполковник
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