Экс-подполковник ВВС США назвал ПВО России одной из самых надежных

Джон Баум, подполковник ВВС США в отставке, наработавший более 2 300 часов в качестве пилота F-16, рассказал, что у России одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО. Об этом сообщает издание BI.

Американский офицер заявил, что истребители F-16, которые этим летом отправят на Украину, могут столкнуться с большими трудностями из-за действий ВС РФ.

По его словам, F-16 могут сразу оказаться под российским прицелом, не воспользовавшись нейтральной территорией, которую они могут использовать в своих интересах для безопасного подхода к месту боевых действий.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские истребители F-16 поступят Украине в этом году.