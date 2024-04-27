Военный эксперт Дрозденко рассказал, почему ВСУ убрали Abrams c передовой

Военный эксперт и главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал ситуацию с отводом американских танков Abrams из зоны боевых действий.

«Дело не только в дронах, хотя дроны - это новое оружие», - сказал Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik.

По словам военного эксперта, главная причина отвода Abrams из зоны боевых действий заключается в том, что противник изначально предполагал, что русские увидев эти танки, точно также как и Leopard и Challenger, побегут.

«А русские не побежали. Это главная причина того, что произошло», - сказал эксперт.

По его словам, американцы сейчас перерабатывают концепцию танка Abrams. Уже прошедшую войсковые испытания модификацию SEP v.4, которая является последней модификацией танка Abrams, американцы не пустили в серийное производство, рассказал военный эксперт. Он добавил, что концепция танка полностью перерабатывается, ожидается, что он должен стать легче и быстрее.

Дмитрий Дрозденко также отметил, что никакая современная броня от кумулятивного оружия не защитит. Могут защитить с большей долей вероятности системы активной защиты. У нас есть «Арена», американцы используют израильскую систему, сказал специалист.

«Переработанная концепция танка появится лет через десять», - сказал Дрозденко.

Ранее украинские войска убрали танки Abrams с передовой из-за больших потерь этих машин. Боевой опыт показал, что основной боевой танк американцев в полях крайне уязвим для FVP-дронов и артиллерии.