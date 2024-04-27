Мирный житель погиб при обстреле ВСУ территории ДНР

Один мирный житель скончался при обстрелах украинских боевиков территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки. Еще два человека получили ранения.

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), в период с 00:00 26 апреля по 00:00 27 апреля боевики 18 раз ударили по территории республики.

«Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в ведомстве.

При этом девять обстрелов произошло на Донецком направлении и еще девять - на Горловском. При ударах повреждения получили шесть жилых домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

При обстрелах республики боевики ВСУ применили 57 различных боеприпасов. При этом в прошлые сутки противник произвел семь обстрелов, все они произошли на Донецком направлении, погибли два человека.