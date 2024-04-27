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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ территории ДНР

Украинские боевики за сутки 18 раз ударили по территории республики, при которых погиб один человек и еще два получили ранения.
Дарина Криц 2024-04-27 01:49:47
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

Один мирный житель скончался при обстрелах украинских боевиков территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки. Еще два человека получили ранения.

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), в период с 00:00 26 апреля по 00:00 27 апреля боевики 18 раз ударили по территории республики.

«Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», - уточнили в ведомстве.

При этом девять обстрелов произошло на Донецком направлении и еще девять - на Горловском. При ударах повреждения получили шесть жилых домов, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

При обстрелах республики боевики ВСУ применили 57 различных боеприпасов. При этом в прошлые сутки противник произвел семь обстрелов, все они произошли на Донецком направлении, погибли два человека.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #погиб мирный житель
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