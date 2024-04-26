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При обстрелах Донецка погибли два мирных жителя

Два человека скончались и пять получили ранения во время обстрелов Донецка со стороны ВСУ за минувшие сутки.
Дарина Криц 2024-04-26 01:36:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

При обстреле территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки (с 25 по 26 апреля) погибли двое мирных жителей.

Как сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), за сутки украинские националисты произвели семь обстрелов, все они были на Донецком направлении.

«Два мирных жителя погибли в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины», - уточнило телеканал.

Вместе с этим, пять человек получили ранения, один из которых подросток 2010 года рождения.

При обстрелах Донецкой республики шесть жилых домов получили повреждения и один объект гражданской инфраструктуры.

По информации представительства, при обстрелах противник выпустил 19 различных боеприпасов.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #мирные жители #сцкк #обстрелы всу
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