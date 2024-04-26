При обстрелах Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки (с 25 по 26 апреля) погибли двое мирных жителей.

Как сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), за сутки украинские националисты произвели семь обстрелов, все они были на Донецком направлении.

«Два мирных жителя погибли в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины», - уточнило телеканал.

Вместе с этим, пять человек получили ранения, один из которых подросток 2010 года рождения.

При обстрелах Донецкой республики шесть жилых домов получили повреждения и один объект гражданской инфраструктуры.

По информации представительства, при обстрелах противник выпустил 19 различных боеприпасов.