ФАС применит новые меры для контроля цен в регионах с паводками

ФАС применит ряд мер для контроля цен в регионах, которые пострадали от паводков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Жители регионов в дни праздников смогут обратиться на специально созданную горячую линию для обращений по росту цен на лекарства, товары первой необходимости и строительные материалы. Обращение можно будет создать и на сайтах УФАС.

На рынке лекарств ведомство проведет проведет собрания о недопустимости роста стоимости препаратов, вместе с Росздравнадзором запустится мониторинг цен. В случае повышения цен ФАС будет применять меры антимонопольного реагирования.

Будет вестись мониторинг стоимости розничных и оптовых продовольственных и непродовольственных товаров, а также цен на строительные материалы.

В ведомстве напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен, которое может повлечь за собой оборотные штрафы.

Ранее ФАС потребовала от авиакомпаний корректировку цен на перелеты.